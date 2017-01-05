В этом году в третий раз в Даугавпилсе состоится праздник Крещения. На Стропском озере, как и в прежние года, будет оборудована Иордань, в которую смогут окунуться верующие.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать Спасательная служба и муниципальная полиция. Как и в прошлом году, рядом с местом праздника будут дежурить сотрудники скорой помощи. Центр русской культуры обещает всем пирожки и горячий чай.



Состоится Крещение на Стропском озере 19 января в 13.30.



Организаторами мероприятия выступили Даугавпилсско-Резекненская епархия Латвийской православной церкви, Центр русской культуры и гордума.