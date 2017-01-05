В Даугавпилсе, подводя итоги года, выбираются лучшие спортсмены, достигшие высоких результатов и популяризирующие родной город и страну. Комиссия оценила претендентов, и жителям предлагается проголосовать за любимых спортсменов.





На награду номинированы:



волейболист Денис Петров,

борец Никита Масюк,

фигурист Денис Васильев,

борец Анастасия Григорьева,

шахматистка Элизабет Лимановска,

волейболистка Анастасия Кравченока,

борец Екатерина Ермаленок,

гонщик Анджей Лебедев,

легкоатлетка Валерия Петрова,

легкоатлет Дмитрий Юркевич,

гребец Норберт Дублинский,

гребец Артур Шкутан,

гонщик Максим Богданов,

футболист Артем Руднев,

волейболист Том Шван,

волейболист Гаральд Регжа,

боксер Эвандер Сервут,

фехтовальщица Неллия Михеева,

хоккеист Имант Лещов,

штангист Вадим Кожевников,

триатлонист Артур Спруктс





До 16.00 9 января можно отдать свой голос за лучшего, по вашего мнению, спортсмена на домашней странице Департамента по делам молодежи и спорта в facebook . Лучшим окажется набравший наибольшее количество LIKE.волейболист Денис Петров,борец Никита Масюк,фигурист Денис Васильев,борец Анастасия Григорьева,шахматистка Элизабет Лимановска,волейболистка Анастасия Кравченока,борец Екатерина Ермаленок,гонщик Анджей Лебедев,легкоатлетка Валерия Петрова,легкоатлет Дмитрий Юркевич,гребец Норберт Дублинский,гребец Артур Шкутан,гонщик Максим Богданов,футболист Артем Руднев,волейболист Том Шван,волейболист Гаральд Регжа,боксер Эвандер Сервут,фехтовальщица Неллия Михеева,хоккеист Имант Лещов,штангист Вадим Кожевников,триатлонист Артур Спруктс