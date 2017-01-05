Согласно правилам Кабинета министров, из фонда выравнивания финансирования самоуправлений крупнейшую дотацию получит Даугавпилс — 15 миллионов евро. Лиепае будет выделено 9,5 миллиона евро, Резекне получит 7,5 миллиона.

Правила Кабинета министров устанавливают, что общие доходы фонда выравнивания самоуправлений составят более 162 миллионов евро, которые образуются путем перечисления из государственного бюджета — 35,7 миллиона евро, и взносов самоуправлений — 127,2 миллиона евро.



Три города — Рига, Юрмала и Вентспилс — заплатят в фонд 104,6 миллиона евро: 92 миллиона, 11 миллионов и почти 2 миллиона евро, соответственно. Краевые самоуправления внесут в фонд 22,6 миллиона евро. Самую большую сумму заплатят Марупский край (5,6 миллиона евро) и Кекавский край (3,9 миллиона евро).



Шесть республиканских городов получат дотации из фонда в размере 34,5 миллиона евро. Более других получит Даугавпилс — 15 миллионов евро. Для Даугавпилсского края выделено финансирование в размере 5,8 миллиона евро.



Напомним, что ранее мэр Вентспилса Айвар Лембергс заявил, что модель формирования фонда выравнивания не справедлива, поскольку из 119 самоуправлений страны только 15 являются финансовыми донорами, а остальные — потребляют деньги. По словам мэра Вентспилса, некоторые самоуправления (имеется в виду Даугавпилс) получает деньги от других самоуправлений и тратит их на различные льготы. Очевидно, имеется в виду работа на избирателя перед выборами. А.Лембергс заявил, что распределение дотаций следовало бы регулировать: «Об этом надо дискутировать, но есть одно большое «но» - у любого самоуправления должны сохраниться право распоряжаться своими финансовыми средствами и своим имуществом. Если этого нет, то это уже не самоуправление, а местный совет в советском понимании».