Наступили холода, впереди нас ожидает затяжная зима, а дальше предлагаем жить предстоящей весной!

Тем более что в ней нас ждет жизнеутверждающий праздник красоты, вдохновения и элегантности, осуществить который уже в пятый раз берется компания LALLA RUKH в сотрудничестве с радио ALISE PLUS. Как вы уже догадались, речь о предстоящей юбилейной пятой выставке DAUGAVPILS BEAUTY 2017, которая состоится в Даугавпилсском олимпийском центре с 10 по 12 марта, после чего каждый из посетителей, ностальгируя, может сказать: «Три счастливых дня было у меня…»



По мнению организаторов, опыт предыдущих выставок показывает, что такие мероприятия вызывают большой интерес!



DAUGAVPILS BEAUTY – это широчайший косметический проект для Латгалии, концентрирующий инновации индустрии красоты от ученых, производителей, продавцов, практиков, мастеров из многих стран мира. На выставке вашему вниманию предложат как профессиональную косметику и оборудование, так и продукты широкого потребления. Кроме того, можно будет получить консультации и информацию о новинках индустрии красоты от профессионалов своего дела. В ходе трехдневного праздника состоятся конкурсы мастеров, посетителей также ждут развлекательные шоу-программы, что еще больше поднимет градус настроения, вспомнится, что именно красота однажды спасет мир.



Желающие смогут узнать о последних косметических разработках, важнейших направлениях в косметологии на сегодня, услышать рекомендации мастеров.



DAUGAVPILS BEAUTY представит возможность получить информацию о косметических новшествах, пообщаться с профессионалами, которые раскроют массу секретов, что впоследствии пойдет на пользу нашей внешности – ведь все мы хотим быть красивыми и здоровыми.



Опыт предыдущих годов показывает, что интерес к выставке растет с каждым годом. Ежегодно мероприятие посещает около 5000 гостей. Мы приглашаем предприятия и учреждения, занимающиеся вопросами красоты и личной гигиены, принять участие в выставке DAUGAVPILS BEAUTY.



Заявку на участие в выставке «DAUGAVPILS BEAUTY 2017» необходимо отправить по электронной почте daugavpilsbeauty@inbox.lv до 10.02. 2017 года.



Телефон для справок: +37126534751, +37129554799



До встречи этой весной на выставке красоты и здоровья DAUGAVPILS BEAUTY!

