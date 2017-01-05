Вот и пришли обещанные синоптиками морозы. Для учащихся школ погодные условия могут подкорректировать учебный процесс.



Cогласно 6-ого пункта правила Кабинета Министров Nr. 610, если температура воздуха составляет -20 градусов, то школу могут не посещать дети до 12 лет. Если столбик термометра опускается до отметки в -25 и ниже, учебные заведения имеют право не посещать ученики старше 13 лет. А будет ли вообще работать в мороз школа, решает её руководство.



Как ранее сообщалось, метеорологи прогнозируют приток в Латвию холодных арктических воздушных масс, способных вызвать резкое снижение температуры воздуха в ближайшие же несколько суток.