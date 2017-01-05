Как свидетельствуют данные Регистра предприятий Латвии, в Даугавпилсе продолжает сокращаться количество новых зарегистрированных предприятий. Положительная динамика 2015 года за прошлый год сменилась падением - количество новых предприятий сократилось на 8,5%. (восемь с половиной). В 2015 году Даугавпилс был единственным крупным городом в Латвии, где число новых фирм, по сравнению с годом ранее, даже выросло. Но в 2016 году количество новых фирм в городе начало снижаться. При этом, наблюдался значительный прирост ликвидированных предприятий.

Данные Lursoft свидетельствуют, что в крупнейших городах Латвии в 2016 году были зарегистрированы 7713 новых предприятий, что на 19,88% меньше, чем в 2015 году. Сокращения происходили во всех без исключения крупных городах. Больше всего количество новых предприятий сократилось в Вентспилсе. Если в 2015 году в этом городе появились 153 новых фирмы, то в прошлом году — на 37,9% меньше. Также, в Валмиере, в 2016 году появились на свет 96 новых предприятий, что, по сравнению с 2015 годом, меньше на 28,36%.



На 8,55% сократилось количество новых предприятий в Даугавпилсе. В 2015 году Даугавпилс был единственным крупным городом в Латвии, где число новых фирм, по сравнению с годом ранее, даже выросло. Но в 2016 году количество новых фирм в городе начало снижаться. При этом, наблюдался значительный прирост ликвидированных предприятий — с 318 до 363.



Согласно статистике Регистра предприятий, только в Елгаве в 2016 году наблюдалось превышение открытых предприятий над ликвидированными: 236 против 230, соответственно. Если в целом по стране количество ликвидированных фирм продолжало в 2016 году расти, то отдельные города показали противоположную тенденцию — в Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе число ликвидированных фирм, по сравнению с 2015 годом, уменьшилось. Наиболее позитивная тенденция наблюдалась в Екабпилсе, где в 2015 году были ликвидированы 93 фирмы, а в 2016-м — 78.





Количество зарегистрированных и ликвидированных предприятий в крупных городах Латвии

Данные Lursoft свидетельствуют, что только два новых предприятия за весь 2016 год были зарегистрированы в Балтинавском крае (в 2015-м году — 1 предприятие) и Цибленском крае (в 2015 году — 5). Вместе с тем, число ликвидированных предприятий в Балтинавском крае было вдвое большим, чем зарегистрированных, а в Цибленском крае количество ликвидированных фирм за год было на 10 больше, чем зарегистрированных.



Анализируя рост новых предприятий, можно отметить, что из 119 самоуправлений Латвии число новых фирм выросло в 50 самоуправлениях, среди которых особенно выделился Лимбажский район, где количество новых предприятий в прошлом году было на 30 больше, чем в 2015-м.



В Рижском регионе отдельные самоуправления по числу новых предприятий обогнали отдельные крупные города Латвии. Так, например, края Марупе (193 новых предприятия), Кекава (160), Огре (135), Олайне (128), Саласпилс (116), Тукумс (103), Сигулда (97) обошли по числу новых предприятий такие города как Валмиера, Вентспилс, Екабпилс и Резекне.

