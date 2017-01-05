Со страхом в будущее в Латвии, как правило, смотрят пожилые, нуждающиеся люди, безработные и жители Латгале, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований SKDS.

В ходе опроса, который был организован в декабре 2016 года, респондентов просили ответить, какие чувства они испытывают чаще, думая о будущем своей семьи и своем будущем, — страх или надежду.



С надеждой в будущее смотрит 51% опрошенных жителей, страх испытывают 38% респондентов. 11% опрошенных затруднились с конкретным ответом. Чувство страха перед будущим ощущают 40% женщин и 36% мужчин.

Анализируя ответы по региональному признаку, можно сделать вывод, что больше всего людей, со страхом смотрящих в будущее, проживает в Латгале — 51% респондентов. В Земгале и Видземе страх испытывает 41% жителей, в Курземе — 35%, а в Риге — 30%.