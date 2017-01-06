Выставку «Шарм моды Викторианской эпохи» из коллекции художника, декоратора, историка моды и коллекционера Александра Васильева можно будет посмотреть до 29 января в Даугавпилсском художественном центре им. Марка Ротко.







Даугавпилсский центр им. Марка Ротко совместно с фондом Александра Васильева пришли к соглашению о продлении выставки до 29 января 2017 года (вместо заявленного ранее 22 января).



Больше информации о выставке Открытая в ноябре прошлого года уникальная выставка из коллекции Александра Васильева, которой характерно высокое историческое и культурное значение, в Восточной Латвии была доступна для просмотра в первый раз.Даугавпилсский центр им. Марка Ротко совместно с фондом Александра Васильева пришли к соглашению о продлении выставки до 29 января 2017 года (вместо заявленного ранее 22 января).Больше информации о выставке ЗДЕСЬ