Президент России Владимир Путин считает балтийские страны слабым место НАТО и в известных обстоятельствах может попытать удачи и повторить там украинский сценарий, уверен российский оппозиционер Илья Яшин.

«Если отношения между Западом и Кремлем будут развиваться негативно, Путин может воплотить полный риска сценарий, который будет связан с попыткой повторения сценария Восточной Украины, где-нибудь, например, в Даугавпилсе, где было бы подстроено восстание и под покровом защиты жителей русской национальности появились бы зеленые человечки, какие-нибудь наемники», — указал Яшин.



Он сказал, что это было бы попыткой взорвать ситуацию в странах Балтии, а также выразил уверенность, что такие, уже опробованные сценарии, имеются в генеральном штабе России.



«И все же остается открытым вопрос о том, насколько реально воплощение такого сценария. Я думаю, что в определенных обстоятельствах это возможно, так же, как стало возможно на Востоке Украины, в Крыму. Только это очень рискованная игра, так как может привести к глобальной конфронтации между Путиным и западным миром. Одно дело задействовать такой сценарий на Украине, совсем другой — играть в такую игру в стране-участнице НАТО. Не секрет, что в Кремле есть «ястребы», которые считают, что если до сих пор России везло, то «успех» надо развить». Уже то, что произошло на Украине они считают успехом, так как они пошли на открытую агрессию, а Запад это, в основном, проглотил», — считает Яшин.



По его убеждению, режим Путина всегда будет оставаться для Европы фактором нестабильности. Эволюция этого режима в последние годы доказал, что он — реальная, практическая угроза европейской конструкции безопасности.



Напомним, что год назад телеканал BBC снял фильм «Третья мировая война: в командном пункте» (WW3: Inside the War Room), который наделал шуму во всей Европе. По сюжету, после неких национальных волнений в Таллине арестованы 6 русских активистов. Это вызывает протесты в Даугавпилсе. Протестующие требуют независимости Латгалии и свободы секса – смотри кадр из фильма. Дальше захват административных зданий и всего города и объявление референдума о независимости. Донбасский сценарий. Латвийские власти заявляют, что это агрессия России. Она, дескать, поставляет сепаратистам оружие и боеприпасы. В Латгалии война и латвийская армия не может победить восставший «латгалийский народ».