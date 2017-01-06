Старый трамвай, выпущенный Рижским вагоностроительным заводом в прошлом веке, сегодня считается раритетом. Подобные вагоны давно не используются, однако специалисты решили восстановить музейную редкость и приспособить для организации различных торжеств в непринуждённой, уютной обстановке.

Салон оборудован шкафчиками для хранения провизии, столешницами для приготовления еды. Стоит отметить, что в аренду сдаётся сам вагон, а напитки, закуски, музыкальное сопровождение – забота заказчика. Состав участников мероприятия числом не более 24 человек, место посадки и высадки, маршрут, а также время поездки тоже определяет клиент. Один час аренды ретро-трамвая стоит 54,06 евро.



В планах предприятия сотрудничество с Агентством информации и развития туризма для проведения познавательных экскурсий: чтобы пассажиры не только наслаждались приятным общением, видами города, но и знакомились с его многовековой историей. Заявки на январь уже поступили.