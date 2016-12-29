29 декабря в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа еженедельного шоу "Игры престолов".
Ведущие программы - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
Гость эфира - Рихард Эйгим.
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Программа "Игры престолов" на радио Alise Plus от 29 декабря (8)
29.12.2016 15:40 | Автор: nasha.lv
29 декабря в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа еженедельного шоу "Игры престолов".
Комментарии (0-10/8)
Знающий 29.12.2016 16:07
35
12
Никакой скромности.Сплошное Я Я Я....Причём со всех сторон.
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Хех 29.12.2016 17:00
32
12
Сдох бобик. Закрывайте лавочку.
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rrr 29.12.2016 22:43
10
27
Praviljno govorit Rihard !!! Po delu !! Molodec !!!
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Хех 30.12.2016 10:35
20
3
rrr 29.12.2016 22:43
Praviljno govorit Rihard !!! Po delu !! Molodec !!!Риша, залогинься!
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Александр 30.12.2016 12:45
23
4
Кошмар!! Что за бред!!!! Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку!!!!!! От этого "благодетеля" в лице Эйгима уже тошно. У него бесплатно только болтавня!!!!!!
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ШАРИКОВ П.П. 30.12.2016 17:18
8
2
как и вы зависая в порно сайтах я увидел , что эту вашу " визитку " вы "одолжили у порно сайта ! НЕ КРАСИВО
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Край 31.12.2016 00:12
16
3
Шведская семья опять обоср...лась
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Трикат 31.12.2016 13:09
14
2
Тоскливая болтовня.
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