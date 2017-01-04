таких мест набралось около десятка. Latvijas Valsts ceļi (LVC) опубликовало карту, на которой указаны тяжелые дорожно-транспортные происшествия (ДТП), которые случились в 2016-м году. Под Даугавпилсомнабралось около десятка.

По информации LVC, больше всего тяжелых ДТП на государственных автодорогах в этом году произошло на рижских окружных дорогах. "Специалисты LVC получают официальную информацию от Госполиции и с начала года регулярно дополняют карту данными о ДТП в сети государственных автодорог, в которых были пострадавшие или погибшие. Информация о каждом ДТП включает в себя также описание, время и данные о пострадавших или погибших", — пояснили представители LVC.



С начала 2016 года на карте Латвии отмечено около 90 ДТП с погибшими и примерно 300 ДТП с пострадавшими. По данным полиции, 36% погибших в ДТП погибли в результате столкновений, 34% погибших — пешеходы, 16% погибли в перевернувшихся машинах, 9% — при столкновении автомобилей с препятствиями, 5% погибших — велосипедисты.



Под Даугавпилсом мест ДТП, случившихся в уходящем году, около десятка. Лидером является район поворота с окружной дороги на рижскую трассу. Там произошли три аварии: 9 января в ДТП пострадал 1 человек, еще два ДТП, также с одним пострадавшим в каждом случае, произошли 18 марта и 10 сентября.



На рижской трассе, не доезжая до Ликсны, 24 декабря произошла авария, где погиб человек, а еще одно ДТП случилось почти там же в начале года - 4 января - один пострадавший.



1 февраля в Свенте случилось ДТП с одним пострадавшим, а 24 сентября неподалеку произошла авария, где один человек погиб.



В Стропах в уходящем году случилось две тяжелые аварии: 19 января с двумя ранеными, 5 июля, по дороге к Науене, с одним. Самая тяжелая авария произошла около Медуми 22 августа - в ней погибли два человека и пострадали пятеро.