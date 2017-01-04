В Резекне, Даугавпилсе и других городах всё больше частных домов имеют возможность подключиться к магистральной сети водоснабжения и канализации. Правда не все домовладельцы спешат это сделать, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Несмотря на то, что масштабные проекты развития водного хозяйства с финансированием ЕС уже завершились, Rēzeknes Ūdens с помощью имеющихся в распоряжении предприятия средств, продолжает строительство сетей водоснабжения и канализации на малых и отдалённых улицах города.



«Мы строим магистраль, делаем подключение и отводим до красной линии. Дальше частник дома продолжает прокладку сети в свой дом. Если он хочет подключаться, мы выезжаем на место, выдаём ему техническое условие, как он должен делать, и схему подключения. Всё это под контролем, а не так, что он там выкопает пол метра и этот водопровод у него зимой замёрзнет», - говорит член правления Резекнес Уденс Гунарс Спрадзенко.



По словам руководителя предприятия, интерес среди жителей частных домов к подключению, довольно большой. Тем более, что сама услуга бесплатна, если по своей земле копать водопровод самому. Однако услуги фирмы могут обойтись даже в несколько тысяч. В таком случае Rēzeknes ūdens берёт плату только за регистрирование новой точки и стоит это 40 евро.



На данный момент получено заявок примерно от 80% населения. Большая часть из них уже выполнена и люди пользуются центральной водой и канализацией, остальные будут подключены весной. Конечно без европейского софинансирования, проводить магистраль на мелких улицах, порой не выгодно, особенно если к ней никто подключаться не станет. Но дать такую возможность необходимо.



«Чтобы подключить, какую-нибудь улицу, где 20 или 5 домов. надо прокапать 200 метров. Естественно, вложения очень велики, поэтому у нас долгие годы, да и во всей Латвии, частник сидел на своих водяных колодцах и выгребных ямах. И эта программа развивается дальше, поскольку теперь и Европа говорит, ребята, надо всем воду предоставить», - поясняет Спрадзенко.



Подобной активностью, могут похвастаться не все города. В некоторых европейские деньги освоены, магистраль проложена, а люди подключаться не спешат. Некоторым не хватает денег на подключение, а кто-то просто привык ходить за водой в колодец и не хочет ничего менять.



В Даугавпилсе также стараются развивать водопроводную сеть своими силами. Европейское софинансирование распространяется только на подключение к главной магистрали, где часть денег идёт от европейского фонда, а остальную частник должен заплатить сам. В прошлом году было подано 275 заявлений, но в последствии 30% из них было отозвано.



«В основном это связано с тем, что после того как мы предоставили сметы с расчётами предварительными, их не устроила сумма за подключение. Разумеется, он может подключиться сам, и мы этого не скрываем. У нас на домашней страничке расписано, как он сам может, но нюанс в чём, что программа софинансирования действует, если мы организуем весь процесс», - поясняет заместитель технического директора Daugavpils ūdens Эрик Лемановский.



В Лудзе желающих подключиться к общегородской сети примерно 50%. Руководитель проекта Даце Ванага рассказала, что услугами Apsaimniekotājs почти никто не воспользовался так, как это оказалось очень дорого: «Они подключались за свой счёт. Apsaimniekotājs предлагает выравненный платеж, чтобы разделить на несколько месяцев эту общую сумму, но очень мало человек использовало такую возможность, может два-три человека»



Более эффективному использованию магистральных сетей могут поспособствовать новые правила Кабинета министров о создании регистра канализационных резервуаров и проверке их технического состояния. Это подразумевает обследование всех частных домов, не подключённых к общей сети.



«В принципе, если эта канализационная система находится в плохом состоянии, будет требование ее отремонтировать. Если у человека есть возможность, и по дороге идёт магистраль, то будем предлагать, чтобы он думал о подключении … Мы уже не будем просто так ходить по домам и уговаривать, тут уже будет конкретная установка и я думаю, что это правильно», - говорит представитель Rēzeknes ūdens Спрадзенко.



В Лудзе пока ничего не слышали о новых правилах, а вот в Даугавпилсе уже предполагают, как закон станет работать в жизни: «Ни для кого не секрет, что большинство этих септиков недостаточно герметичны. После проверки его заставят сделать герметичным, потом заставят его откачивать и нашему потенциальному клиенту просто станет выгоднее подключаться к нашим сетям и не иметь этих расходов и головной боли» .



Все эксперты считают, что частные канализационные системы давно следовало проверить, поскольку многие из них построены настолько давно, что представляют угрозу окружающей среде и здоровью граждан.



Насколько готовы окажутся люди к подобным проверкам и где они возьмут деньги, если их начнут принуждать подключаться к сетям. Ведь как выяснилось услуга не из дешёвых, если у тебя нет своей лопаты.